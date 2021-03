“He aprendido a estar solo y me gustó”: Pato Torres se refirió a su separación después de un año y medio

El actor y locutor Pato Torres se refirió al proceso de separación que vivió hace un año y medio con Titi García-Huidobro, las razones del quiebre, cómo lo hacen para mantener una buena comunicación en pos de los dos hijos que tienen en común y cómo ve su futuro sentimental.

“Hace mucho que me siento solo, pero estoy soltero desde hace que me separé hace un año y seis meses”, sostuvo Torres en conversación con Las Últimas Noticias.

Respecto de la relación que mantiene con su ex esposa, el comediante aseguró que se llevan bien, sin embargo: “Conversamos muy poco con Titi. No hay comunicación, sólo la suficiente que se requiere para mantenerse informado por los niños” y se sumó a las palabras de García-Huidobro, quien mencionó hace unos meses que la razón del quiebre fue a raíz de que “se acabó el amor”.

Por lo mismo confesó que le resulta difícil aún mantener una relación de amistad, lo que no interfiere en absoluto si en algún momento uno de los dos decide tener una nueva pareja, por lo que aseguró que en lo que a él respecta, esto sólo se dará si se trata de algo serio y a largo plazo.

“Estoy muy solo y tranquilo en mi departamento. No necesito a nadie por mucho tiempo. ¡Por favor! Quiero disfrutar este momento. He aprendido a estar solo y me gustó“, afirmó.

“El día de mañana llegará alguna persona, me engancharé si es que me puedo enganchar pero no una cosa ufff. No tengo ganas de eso”, sostuvo el comediante, quien explicó que las condiciones económicas que dejó la pandemia en él no permiten, por el momento, mantener una relación con alguien.

Torres se encuentra trabajando en Radio Corazón, pero aseguró que el teatro le representa la mitad de sus gastos, por lo que también se le dificultó la tarea de ahorrar, dado que tiene dos hijos pequeños que necesitan mantención. Finalmente sostuvo que si no fuese por la radio “estaría muy, muy mal”.