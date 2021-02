Ni perdón ni olvido: Chilenos continúan “molestando” a Adam Levine a un año de su show en el Festival de Viña

Fue el 28 de febrero del año pasado cuando el grupo Maroon 5 se presentó en el Festival de Viña de Mar. La presentación causó un gran revuelo no por el fanatismo de sus seguidores ni su calidad como músicos, sino que por lo breve del show y las despectivas declaraciones de su vocalista Adam Levine y detalles filtrados posteriormente.

El espectáculo duró sólo una hora y no hubo entrega de Gaviotas entremedio ni contacto con los animadores. Tal como lo solicitó la banda, según trascendió después. Esto causó una gran molestia entre los seguidores de la agrupación, volviéndolos trending topic incluso por el inusual vestuario del líder de Maroon 5.

Sin embargo, lo que más causó molestias fueron las despectivas declaraciones de Levine mientras descendía del escenario de la Quinta Vergara en donde se refrió a Viña como “fucking town” (“pueblo de mier…”) y a los asistentes como “assholes” (imbéciles). También dijo sobre el evento “es un maldito show de televisión”.

Esto provocó que Adam se disculpara públicamente en un video que compartió en sus redes sociales. “Hubo algunas cosas que no estaban bien con el sonido anoche y dejé que me afectaran e incidieran en mi comportamiento. Lo cual no fue nada profesional y ofrezco mis disculpas por eso”, expresó en dicho registro.

No obstante, las disculpas de Levine no fueron suficientes para el público chileno. Así se ha hecho notar en la cuenta de Instagram del cantante quien ha recibido comentarios desde el año pasado, mensajes que se intensificaron en esta fecha.

“El mañas“, “Taimao“, “Feliz aniversario mañosín. Nunca lo olvidaremos”, son algunos de los comentarios que ha recibido junto a otros con banderas de Chile o recetas oriundas de nuestro país.

Revisa aquí algunos comentarios de su última foto: