Pamela Díaz interpuso demanda contra su expareja: “Soy de un porcentaje importante de esas mamás que criamos solas”

La modelo y animadora Pamela Díaz reveló que interpuso una demanda contra su expareja y padre de su hija menor, el empresario Fernando Téllez, con quien mantuvo una relación hasta 2019.

En conversación con el carpool de Vamo’ a Calmarno, la “Fiera” habló de esta situación y señalo que “no tengo ningún tipo de relación, onda nada. Estamos en demanda y todo es un cacho, soy de un porcentaje importante de esas mamás que criamos solas”.

También se refirió a su exmarido Manuel Neira, padre de sus otros dos hijos y definió esta relación como “sana y neutral”: “Prefiero no hablar de él, es el padre de mis hijos y no tengo nada más que decir que eso”.

Agregó que “con Manuel estamos bien hace años, tampoco somos amigos como esas familias modernas que vamos a comer y todo eso, pero yo soy como lo justo y necesario”.

La ruptura entre Díaz y Téllez fue muy polémica, ella aseguró que no volvería a estar con un hombre e incluso se especuló que el empresario era adicto a las fiestas.

En diciembre de 2020, la panelista de Me Late contó que Téllez había dejado de pagar el colegio de su hija y no le había avisado, por lo que a fin de año recibió un llamado del colegio en donde le avisaron que no tendría matrícula si la situación no regularizaba la situación y tuvo que pagar el año completo.