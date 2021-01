¿Qué tan chileno es Pedro Pascal? La expresión en Twitter que aleja cualquier duda sobre su nacionalidad

Pedro Pascal es el chileno del momento, no hay duda de ello. Su éxito como el protagonista de The Mandalorian, y su aplaudida participación como el villano en Wonder Woman 1984, han coronado meses de arduo trabajo y sus fans se multiplican por todo el mundo.

Y tal como aumentan los fans, también han aumentado los comentarios en las redes sociales sobre qué tan chileno es el actor, y si bien en muchas oportunidades se le ha escuchado hablar un perfecto español, y él mismo ha reconocido que visita el país regularmente, se han viralizado varios los memes y videos donde se apela a su nacionalidad.

La duda sin embargo, pudo quedar dilucidada en un gran porcentaje este martes, luego que el actor publicara un mensaje de celebración por la nominación de The Mandalorian a la mejor serie dramática en los Critics Choice Awards.

“Wena weon!”, fue el chilenismo que según los propios tuiteros, confirmó totalmente que Pascal es “100% chileno”.