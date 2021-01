¿Se casará con Jean-Philippe Cretton? Pamela Díaz reveló que tramita la anulación de sus dos matrimonios

Hace unos días, Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretton aparecieron en el ranking de las mejores parejas del 2020 que elaboró el sitio E! Online Latino. Recientemente, la “Fiera” fue invitada a una conversación con dicho portal, en la que fue consultada por un posible matrimonio con el músico y conductor.

En una entrevista vía Instagram Live, que realizó el periodista argentino Ronen Suarec, la panelista de Me Late señaló que “todavía no puedo casarme, porque ya me casé en la iglesia, ya me casé en lo civil, tengo que casarme ahora…”. En ese punto fue interrumpida por el entrevistador, quien le recomendó realizar dicha ceremonia en Las Vegas.

Sin embargo, continuando con sus declaraciones, Díaz indicó que se encuentra realizando un importante procedimiento para poder volver a estar soltera ante la ley y la iglesia. En esa línea, añadió que “estoy en un proceso de anularme de mis dos exmaridos. Me siento como la Elizabeth Taylor”.

Cabe recordar que Pamela Díaz estuvo casada con el exfutbolista Manuel Neira (2006 a 2008) y el empresario Fernando Téllez (2017 a 2019).

Suarec le preguntó: “¿Cuándo eso pase, se casan?”. A lo que días respondió que “no, yo creo que no es un tema de casarnos. Llevamos tan poco, si estamos recién, uno no sabe qué pueda pasar mañana, pero en general tratamos de vivir el día a día, hoy es hoy. Ya descartamos hijos, se hizo la vasectomía“, concluyó. Además, la modelo aseguró que tampoco contemplan adoptar.