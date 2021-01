“¿Para qué otro hijo?”: Jean-Philippe Cretton explicó por qué decidió hacerse una vasectomía

El periodista Jean-Philippe Cretton entregó detalles de la vasectomía a la que se sometió, y sus razones para tomar esta decisión.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador llegó este martes hasta una clínica acompañado de su pareja, la modelo Pamela Díaz, para realizarse el procedimiento.

Cabe destacar que el animador tiene una hija, fruto de su relación con su expareja, y en algún momento pensó en ampliar la familia, pero no concretó los planes.

“Mi hija está próxima a cumplir siete años. Con ella tengo una relación maravillosa, somos súper amigos y con eso me siento más que realizado y feliz. Entonces pensé: ‘¿Para qué otro hijo?‘”, comentó a LUN.

“La diferencia de edad entre los hermanos sería mucha. Estaría preocupado de la universidad de la mayor y de octavo básico del otro. Preferí vivir la vida de la manera más simple y sencilla posible. Sinceramente, me da lata comenzar todo de nuevo (con un hijo)“, reconoció.

Además, confesó que venía hace años pensando en la vasectomía, pero decidió conversar sobre el tema con “La Fiera”. “Ahora que estoy en esta relación con la Pame, ambos hablamos que no teníamos ganas de ser papás, y ante eso decidí definitivamente aventurarme y tomar la decisión. No fue algo que me costó”, explicó.

Detalles de la vasectomía

Sobre el procedimiento médico, el también músico detalló: “La operación demoró menos de 30 minutos. No tengo ninguna molestia, nada. El único ‘dolor’ que sentí fue la inyección para la anestesia intravenosa. El post-operatorio tiene indicaciones como una semana sin actividad sexual ni física en general. Así de rápido y fácil“.

“Los hombres tenemos mucho qué decir en torno al tema. Es una responsabilidad grande que lamentablemente es endosada a la mujer. Es muy injusto que dentro de todos los obstáculos que tienen ellas, todavía se les asignen cosas como los métodos anticonceptivos, que es una responsabilidad de pareja“, concluyó Cretton.

El conductor de Yo soy de CHV también publicó un video en su cuenta de Instagram respondiendo “preguntas y absurdos mitos” en torno a la operación. “Sentí que era interesante hablar del tema, ya que hay mucho desconocimiento”, escribió, agregando que “duele nada de nada”.

