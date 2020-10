El testimonio de la pareja de Patricio Frez: “Fue fuerte verlo apagarse, pero fue mejor que se quedara dormido”

Con medidas sanitarias y asistencia reducida, este miércoles se realizaron los funerales del destacado locutor Patricio Frez, quien falleció la tarde del martes como consecuencia del cáncer de hígado que le fue detectado hace un año.

Lilian Sielfeld, quien fuera su pareja durante cinco años, relató a LUN los últimos días de la voz en off de Buenos Días a Todos. “Creo que en sus últimos momentos él fue muy feliz. Lo único que le pedía a Dios fue que cuando se fuera se quedara dormido. Y así ocurrió“, contó la ingeniera de profesión.

También afirmó que “agradezco haberlo podido cuidar, eso fue maravilloso. Sé que estaba muy feliz conmigo… fue fuerte verlo apagarse. Pero fue mejor que se quedara dormido. No tenía sentido seguir. El cáncer es doloroso, con morfina y lleno de medicamentos. ¿Para qué? Uno no tiene que ser egoísta y tiene que dejar ir a las personas”.

Respecto de cómo él sobrellevó la enfermedad hasta su muerte, Sielfeld relató que “en sus últimos días no pudimos conversar mucho porque estaba muy cansadito. Antes de eso, él tenía mucha esperanza de que se iba a curar, que Dios le iba a hacer un milagro. Él era muy creyente. Me decía ‘en un año más vamos a hacer esto y esto otro’. Yo le decía que sí. Las últimas semanas ya se dio cuenta que se iba a ir”.

La pareja de Pato Frez reveló además los deseos que ambos tenían de casarse: “Espiritualmente nos queríamos casar, pero eso no se dio, no se pudo. Pero no importa. Espiritualmente igual estamos unidos. Algún día me reencontraré con él“.