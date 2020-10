A los 64 años murió Patricio Frez, locutor radial y emblemática voz en off del “Buenos Días a Todos”

Este martes se conoció el fallecimiento del destacado locutor radial y emblemática voz del matinal Buenos Días a Todos, Patricio Frez. Hace un año se le detectó un cáncer de hígado y se encontraba en tratamiento.

La noticia fue confirmada desde la producción de Radio Portales a ADN, emisora en la que realizó sus últimas transmisiones. El deceso se produjo en Quilpué, en compañía de su pareja.

Este año, el querido rostro tuvo complicaciones de salud, entre ellas, el contagio de Covid-19, el cual logró sortear gracias a que se encontraba en el marco de su tratamiento.

Leer también Tiempo Libre El testimonio radial de Patricio Frez: “No vivo del pasado, sino del presente. Y tampoco me proyecto en el futuro” Tiempo Libre “Asumo la responsabilidad de que estoy desahuciado”: Patricio Frez volvió a la radio en medio de su tratamiento Televisión “Está un poco complicada la cosa”: Patricio Frez fue nuevamente internado por el cáncer que padece

Frez ostentaba 50 años de trayectoria radial y sus orígenes se remontan a la década del 70 en Los Ángeles, en la Radio O’Higgins. “Tenía 14 años. Fue en 1971, un día 1 de febrero, con otro amigo que ya falleció, Pato Arellano, que era un gran locutor de la zona. Nos fuimos a ofrecer como futuros periodistas. Nos recibió el dueño y nos pone a trabajar en un programa infantil, se llamaba La ronda infantil con el tío Ángel“, relató en conversación con La noche en vivo de ADN, entrevista realizada el 14 de agosto.

El locutor trabajó en las radios Pudahuel, Agricultura, Chilena y Cooperativa, antes de su llegada a TVN en los años 90 para ser la voz en off de Buenos Días a Todos.

“Fue una cosa bien rara. Había ido no sé cuántas veces a ofrecerme a TVN, no podía entrar, el guardia no me dejaba entrar. Siempre me tocaba el mismo guardia. Año 1989, 1990. Recién el año 1992 me llama Eugenio Escalante para ver la posibilidad de ser conductor de noticias de 24 Horas en la mañana. Dirigía prensa la Patricia Politzer”, relató a ADN en agosto pasado.

Tras un encuentro con Mauricio Correa, otrora director del programa, ingresó al matinal y permaneció durante dos décadas.

Además de sus labores en Radio Vive, Frez conducía El Club del Pato en Radio Portales.