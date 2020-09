Bombo Fica y el plebiscito de octubre: “Yo soy Apruebo y 100% constituyente”

“Tengo una necesidad de que el mundo de la entretención sea un derecho“. En conversación con Francisca García-Huidobro, en un nuevo capítulo del programa Francamente, Bombo Fica habló sobre el proceso constituyente que vivirá el país el próximo 25 de octubre.

“Yo soy Apruebo y 100% constituyente y es más, me encantaría ser constituyente“, afirmó el humorista. De esta manera aseguró que “con las redes sociales, con lo que la gente tiene acceso a otro tipo de comunicación, pienso que la gente puede de alguna u otra manera, enterarse de quiénes son los constituyentes, quiénes son los que van a estar ahí“.

Pero Bombo Fica tiene una necesidad para ser parte de la redacción de la nueva Constitución, que él cree que “vamos a ganar”. “Tengo una necesidad de que el mundo de la entretención sea un derecho tan válido como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, el derecho a tener jubilaciones dignas, el derecho a tener trabajos con sueldos dignos, que son derechos importantes“, explicó.

“Hoy en día tenemos un país que no invierte en cultura, sino que hace un saludo a la bandera, pero no hay una inversión real, entonces la cultura llega a ciertos sectores que pueden pagar la cultura, pero no llega al pueblo”, agregó.

Así, y a partir de una vivencia propia, trabajando en el circo, el humorista explicó la necesidad de tener presupuesto para el arte: “Fuimos a los sectores más alejados de Santiago, fuimos al sur y bueno, ahí me di cuenta que la gente en este país no tiene conciencia de lo que significa valorar el mundo cultural, el mundo del esfuerzo“.

“Cuando yo estaba en el circo, solo cobrábamos cinco lucas la entrada y me decían que era cara, pero resulta que una caja de vino o un pack de cerveza que vale lo mismo, no tiene el mismo valor de ver este espectáculo que tomarse 10 cervezas con los amigos, porque la gente no valora el mundo cultural“, cerró Bombo Fica.