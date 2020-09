Ingeniero logró correr Doom y Skyrim en un test de embarazo

El ingeniero en sistemas y programador @foone, comenzó a experimentar con una prueba de embarazos electrónico utilizando su pantalla de distintas formas, a pesar del hardware básico que posee este aparato. (Si tomamos en cuenta que es para saber si una está embarazada o no…)

En este experimento el ingeniero comenzó a probar ciertas cosas en la pantalla, por ejemplo, llevó la canción “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley y el video “Bad Apple” de Nonico, pero Foone no se quedó ahí.

