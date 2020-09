Ennio Carota tras la reapertura de su restaurant: “Me siento muy emocionado, esto es como volver a empezar”

View this post on Instagram

La fuerza de ella es increíble ….yo siempre digo que con ella es más fácil todo!!!! Su inteligencia y su actitud positiva me acompañan siempre !!! Te admiro !!! Te abrazo !!! Te amo ❤️ #Repost @marisasotelo with @get_repost ・・・ Hoy fue un día muy especial para mi. Hoy llore solita porque después de 5 meses muy largos abrimos la terraza de @pastamorespa y fue tan emocionante como aquella vez que hace 8 años con @enniocarota abrimos por primera vez las puertas de nuestro emprendimiento juntos!!!! Nadie sabe lo esforzado que es tener un restaurant …. nadie sabe las horas que uno dedica , los desvelos, los problemas y demás que no hace falta elencar !!!! Hoy necesitaba sacar muchos meses de angustia, de incertidumbre , de luchar y luchar, de costos enormes . Hoy volví a agradecer , hoy volví a aprender !!! Hoy de nuevo volví a sentir orgullo de mi y de mi amor ❤️ y de la fuerza que tenemos juntos 🙌 Somos familia !!!! Somos @pastamorespa !!! Gracias a nuestros clientes que nos acompañan siempre !!!!! Gracias !!!! 🙌🍀☀️👨‍🍳 de la responsabilidad de todos depende seguir pasando las fases #pymes #entretodos #mujeresemprendedoras #familia #pastamorespa #eligelocal #pasta #goodvibes #sepuede #todopasara #agradecida #faltamenos #cuidémonosentretodos #amor #pymes #vivaelrubro