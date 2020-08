“No puedo parar de llorar de emoción”: Melina Figueroa dio a luz tras recuperarse del Covid-19

Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, Melina Figueroa escribió un extenso relato para dar cuenta del nacimiento de su hija Jazmín Luna. La exchica reality tuvo días delicados de salud, ya que se contagió de Covid-19 en los días previos al alumbramiento.

Según contó Figueroa, la niña nació por parto natural por agua, “perfectamente sana y hermosa”. “No puedo parar de llorar de emoción, como una flor de Jazmín que desprende su aroma llenándonos de paz y la Luna que brilla tan fuerte iluminándonos en las noches más oscuras, así llegó Jazmín Luna”, detalló la figura.

Luego, procedió a repasar estos meses de embarazo, en los que hubo diversas complicaciones, incluyendo “vómitos los primeros seis meses” y, más tarde, el contagio del Covid-19.

“Cuando al fin daba negativo, sufrí las secuelas de una infección que me dejo el Covid que provocó que Jazmín dejara de crecer, saqué tantas lágrimas, esperando el momento de que todo acabara y me pudiera volver a sentir bien, sacando mi mayor fortaleza aunque por dentro me dolía todo y sentía que no podía más”, expresó Figueroa.

Luego, la ex Doble Tentación reveló que debió tomar antibióticos para salir de la infección. “Junto con todos mis familiares y amigos nos pusimos en oración, pidiendo a Dios tuviera el control de todo, en una semana vimos el milagro: Jazmín Luna había aumentado de peso y crecido en centímetros quedando más que lista para su nacimiento“.

Figueroa está casada con el director y guionista mexicano Emiliano Castro y en octubre de 2018 tuvieron a Ian, su primer hijo.