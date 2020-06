Ansel Elgort, protagonista de Bajo la misma estrella, fue acusado de violar a una adolescente de 17 años en 2014

El actor Ansel Elgort, conocido por interpretar a Augustus Waters en Bajo la misma estrella y a Baby en Baby Driver, fue acusado de violación durante la jornada de este viernes.

La noticia se compartió en Twitter, donde la víctima, Gabby, contó que conoció al intérprete estadounidense luego de intercambiar mensajes en redes sociales. En ese entonces, Elgort tenía 20 años y ella estaba por cumplir los 17.

Según relató la joven, ambos comenzaron a hablar por Snapchat en 2014 y, desde dicha plataforma, él le pedía que le enviara fotografías desnuda.

Luego, cuando ella cumplió los 17 años, finalmente conoció a Ansel en persona y fue durante su encuentro que él habría abusado sexualmente de ella.

“Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años… no pensé que alguna vez vería mi mensaje directo. Era solo una niña y era fanática de él”, reveló en un tuit que ya no se encuentra disponible.