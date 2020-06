¡Mejor público! Corea del Sur utilizó peluches de Pokémon para llenar estadio de béisbol

Debido a la pandemia mundial por el Covid-19, varios eventos deportivos se han llevado a cabo sin público para evitar más contagios.

Por lo mismo, en Corea del Sur decidieron que los asientos de un estadio de béisbol fueran ocupados por cientos de peluches.

Dentro de los “asistentes” se encontraban varios Pokémon, como Pikachu, Snolark y Dragonite; Bob Esponja; Mickey; Winnie the Pooh; Chopper de One Piece; Hello Kitty y Doraemon, entre otros.

Revisa algunas fotos del público aquí: