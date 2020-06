“Eres una maldita desgracia”: Pedro Pascal arremetió contra Donald Trump y fue respaldado por sus fanáticos

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus roles en Game of Thrones y The Mandalorian, utilizó sus redes sociales para lanzarse en contra de Donald Trump.

“Eres una maldita desgracia de ser humano. El mundo te recordará de esa manera”, escribió el intérprete nacional, quien fue ampliamente respaldado por sus seguidores.

Pese a que Pascal no menciona al mandatario estaodunidense en el mensaje, todos los comentarios que recibió hacían alusión a que no era necesario decir su nombre para saber que se refería a él.

Este mensaje llega en el contexto del asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años que murió en manos de un oficial de policía blanco.

YOU ARE A FUCKING DISGRACE OF A HUMAN BEING THE WORLD WILL ONLY REMEMBER YOU AS THAT.

— Pedro Pascal (@PedroPascal1) June 1, 2020