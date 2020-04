Don Rena, la octogenaria revelación de RadioActiva en cuarentena: “El otro día me tocó una canción que se llama La Tusa. Lo único que entendí fue La Tusa”

Debido a la pandemia del coronavirus, Eduardo “Pape” Salazar se sumó a la modalidad del teletrabajo para hacer su programa “Yo soy tu pape” en RadioActiva. Una coyuntura que causó una revelación al aire: su padre, Renato.

El hombre de 83 años, según contó su hijo en Ciudadano ADN, “estaba todo el día viendo noticias y novelas, hasta que empezó a salir al aire”. Así, “don Rena” pasó a ganarse la popularidad inmediata y el cariño del público. “Las Papelovers ahora son Renalovers”, aseguró. Incluso, ya tienen su grupo de Facebook, que ya supera los 1.300 miembros.

Salazar aseguró que se trata de una colaboración ad honorem. “Él estaba feliz con galletitas y su chupilca. Pero ahora dice ‘voy a tener que ir a preguntar, porque todavía lo tienen en vilo’. No pierde la esperanza de que sea a fin de mes”.

Don Rena también contó cómo ha sido su experiencia debutando en la radiofonía. “Me despertaron, me sacaron del baúl. Mi hijo me tomó de la mano y me mostró una parte que yo no conocía. Los auditores me han llamado mucho, me felicitan y me siento contento, no por la edad que tengo, pero me agrada el contacto con la gente”.

Esta nueva actividad en su vida le viene muy bien, tomando en cuenta su estado de salud. “Yo no puedo caminar. A mí me dio un ACV y me afectó las manos y las piernas. Pude quedar un poco más ahueonao, pero estoy ahí”, relata Don Rena, que se declara admirador de Julio Martínez y sigue sin perderse un capítulo de su teleserie favorita, “Yo soy Lorenzo”. “Está muy entretenida. Se le enreda la cosa al cabro. Muy poca experiencia parece”, dice sobre su personaje protagónico.

También es un entusiasta de la guaracha, y ahora, en su nuevo rol, ha tenido que enfrentarse a la música juvenil propia de la emisora. “El otro día me tocó una que se llama La Tusa. Lo único que entendí fue La Tusa. Nada más”.

Una puerta a un nuevo mundo abierta por su hijo, para quien solo tiene palabras amorosas. “Su profesión es profesor de inglés, pero la dejó de lado y se dedicó a la radio. Me alegro mucho de los logros que ha tenido”. Por su parte, Pape Salazar mira con admiración cómo “los auditores dicen ‘a mí me gustaría tener una relación así con mi papá’. Pero todos tenemos un Rena en la casa. Háganlo, es la mejor herencia que les pueden dejar”.