“Cada vez me resulta más difícil escribir”: Tati Penna recibió mensajes de apoyo en Twitter

Con más de 20 mil seguidores en Twitter, la periodista Tati Penna suele opinar y replicar noticias en la red social, en especial temas de contingencia nacional. Este miércoles, una de sus publicaciones generó muchas reacciones en su cuenta.

La exanimadora de programas como Buenos Días a Todos y Escrúpulos tuiteó de forma literal: “Ssabeb q más? No me gusta ná la alcaldesa Leitao con su actitud conflictiva, en la q enfrenta a vecinos contra vecinos”. El escrito aludía a Carolina Leitao, edil de Peñalolén.

Más tarde, Penna colocó en Twitter: “Cada vez me resulta más difícil escribir, excúsenme, ya?”. Tras esto, recibió decenas de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes afirmaron que la extrañan en televisión y además mostraron su admiración. Luego, agradeció los buenos deseos en otro tuit.

En 2017, la comunicadora reveló que padecía esclerosis múltiple, enfermedad que se le diagnosticó tres años antes. “Para mí, vivirla ha sido un ejercicio de humildad feroz. Yo siempre fui una mujer independiente, pero ahora he tenido que aprender a pedir ayuda, a dejar que me acompañen a todos lados, a aceptar que las cosas se me caigan de las manos, lo que es bien terrible”, expresó en ese entonces a la revista Sábado.

Su último programa en la pantalla chica fue Sin Dios ni Late, en el canal Zona Latina.

