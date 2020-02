Ingrid Cruz le envió un mensaje a “todos los jotes” de su hija

La actriz Ingrid Cruz envió un mensaje a los hombres que le envían solicitudes de seguimiento en Instagram a su hija de 13 años.

“Mi chancha además de ser hermosa por dentro y por fuera, eres mi mejor partner de la vida. Te amo mi Emilia”, comenzó escribiendo en la red social junto a una foto con la menor.

“P.D.: A todos los jotes que le están mandando a mi hija solicitudes, tiene su IG privado y no sigue a nadie que no conozca, así que no insista“, agregó.

La publicación fue aplaudida por usuarios con comentarios como “muy buena parada de carro a los jotes”, mientras que muchos otros destacaron el gran parecido de la niña con su madre.