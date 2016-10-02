;

Habló la novia de Traiguén de Rafael Garay: «No es el hombre que yo conocí»

Tatiana P. reveló al diario Austral de Temuco las ganas del economista de ser papá y que le generó dudas su enfermedad.

ADN.CL

Habló la novia de Traiguén de Rafael Garay: «No es el hombre que yo conocí»

Tatiana P., una exnovia de Traiguén reveló detalles de la relación que tuvo con el economista Rafael Garay, quien hoy se encuentra prófugo de la Justicia chilena.

“Lo que yo veo ahora es absolutamente nada que ver a lo que yo viví en ese período de relación. El hombre que muestran hoy no es el hombre que yo conocí, para nada", admitió la enfermera al diario El Austral de Temuco.

También relató que “cuando conocí a Rafael me llamó la atención que era un gallo súper ordenado con sus pegas. Súper mesurado, estructurado y responsable“.

El rotativo precisó que ambos se conocieron en el Mall El Trébol de Talcahuano, luego comenzaron un vínculo sentimental de tres años que incluyó la campaña a senador de Garay por el PRO en la circunscripción Biobío Costa en 2013, donde obtuvo el 9,17%.

“La última vez que hablamos fue por teléfono en marzo, cuando me contó de su supuesta enfermedad (…) Estaba bastante afectado y me contó que tenía este tumor cerebral que era un glioblastoma", narró Pedreros.

Sin embargo, sobre su enfermedad explicó que "lo pongo harto en duda. Si tuviera realmente un tumor su calidad de vida sería distinta".

ADN

También contó que estuvieron a punto de contraer matrimonio el 2015 y que “me afectó mucho saber que su polola está embarazada y que, en el fondo, él había hecho caso omiso a eso. Él tenía muchas ganas de ser papá. Incluso estaba dentro de nuestros planes si nos casábamos".

"Rafa lo tuvo todo para estar bien y para ser feliz. Jamás me hubiese imaginado que estaría metido en todo este asunto", concluyó.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad