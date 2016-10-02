Habló la novia de Traiguén de Rafael Garay: «No es el hombre que yo conocí»

Tatiana P., una exnovia de Traiguén reveló detalles de la relación que tuvo con el economista Rafael Garay, quien hoy se encuentra prófugo de la Justicia chilena.

“Lo que yo veo ahora es absolutamente nada que ver a lo que yo viví en ese período de relación. El hombre que muestran hoy no es el hombre que yo conocí, para nada", admitió la enfermera al diario El Austral de Temuco.

También relató que “cuando conocí a Rafael me llamó la atención que era un gallo súper ordenado con sus pegas. Súper mesurado, estructurado y responsable“.

El rotativo precisó que ambos se conocieron en el Mall El Trébol de Talcahuano, luego comenzaron un vínculo sentimental de tres años que incluyó la campaña a senador de Garay por el PRO en la circunscripción Biobío Costa en 2013, donde obtuvo el 9,17%.

“La última vez que hablamos fue por teléfono en marzo, cuando me contó de su supuesta enfermedad (…) Estaba bastante afectado y me contó que tenía este tumor cerebral que era un glioblastoma", narró Pedreros.

Sin embargo, sobre su enfermedad explicó que "lo pongo harto en duda. Si tuviera realmente un tumor su calidad de vida sería distinta".

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También contó que estuvieron a punto de contraer matrimonio el 2015 y que “me afectó mucho saber que su polola está embarazada y que, en el fondo, él había hecho caso omiso a eso. Él tenía muchas ganas de ser papá. Incluso estaba dentro de nuestros planes si nos casábamos".

"Rafa lo tuvo todo para estar bien y para ser feliz. Jamás me hubiese imaginado que estaría metido en todo este asunto", concluyó.