La travesía de Nicolás Jarry (20° ATP) en Francia se acabó. El tenista nacional quedó eliminado del Máster 1000 de París a manos del kazajo Aleksandr Búblik (33°).

Después de un gran inicio ante el australiano Alexei Popyrin el pasado martes, el número uno de nuestro país no pudo con la solvencia del tenista de Kazajistán.

En un disputado encuentro, Búblik manejó el juego gracias a su alto porcentaje de puntos ganados con el primer servicio, y tras un apretado tie-break, se terminó imponiendo por 7-3.

En la segunda manga, el kazajo mantuvo tu regularidad y ganó el set en otro tie-break, por el mismo marcador de 7-3, para asegurar su nombre en la siguiente ronda del torneo.

Bublik on the rise!

After defeating Tiafoe, @BublikAlexander takes out Jarry 7-6 7-6 at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/XMipvSinL1

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2023