Nicolás Jarry queda eliminado en cuartos de final de Beijing tras una dura batalla ante Zverev

Durante la madrugada de este lunes en Chile, Nicolás Jarry vivió una jornada de altibajos en su rendimiento que no le bastó para seguir en carrera por el título del ATP 500 de Beijing, perdiendo en tres sets ante Alexander Zverev, 10 del ranking ATP, en la ronda de los 8 mejores del cuadro.

Desde un comienzo del partido, el germano se mostró implacable con sus golpes (8 winners en el parcial inicial), tendiendo a cargar al revés del nacional en los escasos intercambios largos de golpes y sacando provecho de su errático comienzo de partido (con 8 fallos incluidos en el comienzo del compromiso contra apenas 1 del teutón).

Con todo ello, Nicolás Jarry apenas pudo ganar ocho puntos en el primer set y cedió sus tres primeros turnos de servicio ante Alexander Zverev, que casi sin despeinarse sacó ventaja con un expresivo 6/1 en apenas 23 minutos de juego.

Más allá de aquellas cifras, el número 1 de Chile logró reenfocarse en el partido del segundo set, mejorando ostensiblemente su porcentaje de primer servicio y jugando más pelotas con la devolución hacia el saque de su rival.

Sin poder generarse chances de rompimiento sobre el saque del 10 del mundo, pero impidiendo que éste pudiera hacerlo también, terminaron yéndose al tie break. En el desempate, el chileno mostró un altísimo nivel para ganarlo por 7-5.

