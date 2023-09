“Hubiese sido muy frustrante”: Rafa Nadal y su sorprendente frase sobre los 24 Grand Slams ganados por Djokovic

El multicampeón Rafael Nadal volvió a salir a escena luego de ofrecer una entrevista a Movistar+, instancia donde habló sobre su actualidad, eventual vuelta al circuito y el nuevo título de Grand Sam ganado por Novak Djokovic.

Respecto a su larga ausencia en el circuito, el tenista español fue tajante en señalar que “me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de en la época que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos“.

En esa misma línea, añadió: “No digo imposible a eso, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido”.

Consultado sobre su presente, el hispano indicó que “dije que 2024 posiblemente sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo, pero no sé cómo estaré en cuatro meses”.

Tras lo anterior, Nadal tuvo sorprendentes palabras respecto al nuevo título de Grand Slam ganado por Novak Djokovic.

“Se puede vivir frustrado (con 22 ‘majors’). Por ejemplo, creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que lo viví yo. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. A lo mejor por eso lo consiguió”, manifestó.

Además, Nadal planteó que “no estoy frustrado por una simple razón, que yo creo que dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible“.

Finalmente, el mallorquín se refirió a su lesión. “Tengo un dolor controlado. No es un dolor que me amargue la vida. Estoy más triste o jodido cuando tengo más dolor de la cuenta. Tengo un pie que sabemos que está muy mal, y hay veces que no me deja vivir tranquilo, me cuesta bajar la escalera en la casa. Cuando eso ocurre, es difícil estar muy feliz“, cerró.