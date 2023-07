“Para tu información, perdí”: El insólito momento que vivió Paula Badosa con un periodista en Wimbledon

La tenista española Paula Badosa cayó eliminada este viernes en la segunda ronda de Wimbledon luego de abandonar su partido en el comienzo de segundo set por molestias físicas ante la ucraniana Marta Kostiuk.

Por si fuera poco, la número 35 del ranking WTA vivió una incómoda rueda de prensa tras el encuentro. En la instancia, la hispana quedó descolocada por la intervención de un periodista, que la felicitó por la victoria, a pesar de haber perdido.

“Felicidades por la victoria”, comenzó diciendo el periodista en el inicio de la conferencia. Tras ello, Paula Badosa decidió interrumpir la pregunta y respondió duramente: “Para tu información, no gané, perdí”.

Luego de la aclaración, el comunicador continuo con su intervención y recibió una nueva aclaración de la jefa de prensa. “Ella no ganó”, enfatizó. “¿No ganó?“, preguntó el periodista ante la sorpresiva reacción de la tenista española.

When the interviewer thinks you've won… but you didn't 😬

This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p

— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2023