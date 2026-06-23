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VIDEO. Niña chilena se roba las miradas con enternecedor momento en la previa a un partido del Mundial 2026

Galia Romero fue la estrella al momento del saludo de los equipos de Francia e Irak.

Carlos Madariaga

Niña chilena se roba las miradas con enternecedor momento en la previa a un partido del Mundial 2026

Niña chilena se roba las miradas con enternecedor momento en la previa a un partido del Mundial 2026 / FIFA

Días atrás, en ADN Deportes te contamos de la historia de Galia Romero, estudiante de la escuela Ecuador de Viña del Mar y que ganó un concurso para ser parte de un partido del Mundial 2026.

La joven de 12 años, quien tiene síndrome de Down, pudo viajar a Filadelfia para el juego entre Francia e Irak.

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A Galia se le encomendó la tarea de entregarle el balón al juez del compromiso, pero su presencia no pasó desapercibida.

Esto pues la niña chilena fue protagonista de un tierno momento al saludar de la mano a todo el plantel de Irak, quienes le devolvieron el gesto con una sonrisa.

La situación se replicó segundos más tarde, cuando los jugadores de Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, chocaron manos con Galia Romero en una enternecedora secuencia que fue destacada en redes sociales.

Tras ello, nuestra representante en Filadelfia fue testigo del primer tiempo del compromiso, pero la tormenta que se desató, postergando el segundo lapso del juego, llevó a que se fueran al hotel, pero con un recuerdo imborrable.

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