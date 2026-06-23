“Yo todavía insistiría con él”: Humberto Suazo pide el regreso de un histórico de La Roja y reabre el debate / Javier Valdés Larrondo

Humberto Suazo es una voz autorizada para hablar sobre los delanteros que necesita la selección chilena. El exgoleador y actual DT de San Luis de Quillota abordó este tema en una reciente entrevista, donde expresó su deseo por ver de regreso a un histórico de La Roja.

En diálogo con el podcast El Presi del Pueblo, “Chupete” se refirió a Alexis Sánchez, asegurando que el atacante tocopillano aún puede ser un aporte para el combinado nacional. “Yo todavía insistiría con Alexis. Es un gran amigo, una gran persona, y siento que aún puede darle algo diferente a la selección”, señaló.

“Alexis todavía puede liderar una selección. Puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está”, agregó Suazo sobre el ariete de 37 años.

Alexis Sánchez, quien es el máximo goleador histórico de La Roja, actualmente no forma parte del proceso que encabeza el técnico Nicolás Córdova en la selección chilena.

El oriundo de Tocopilla dejó de ser convocado tras la derrota por 2-0 frente a Bolivia en junio del año pasado, por las Eliminatorias al Mundial 2026, encuentro que además marcó la salida de Ricardo Gareca de la banca nacional.