Suspenden a promesa del tenis estadounidense: lo acusan de saltarse pruebas antidopaje

Jenson Brooksby, promesa del tenis estadounidense, atraviesa un complejo momento en su carrera. El jugador de 22 años fue suspendido provisionalmente tras ser acusado de saltarse pruebas antidopaje, según indicó este jueves la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

En un comunicado oficial, la ITIA aseguró que el tenista norteamericano falló en tres controles de doping en un período de 12 meses a partir de abril de 2022.

El organismo explicó que esta falta “conlleva una sanción máxima de dos años de suspensión”. En este caso, el ex 33° del mundo aceptó voluntariamente una suspensión provisional, pero no admitió los cargos por los cuales se le acusa, por lo tanto, recurrirá a un tribunal independiente.

Jenson Brooksby, quien hoy está en el puesto 101° del ranking, declaró en un comunicado que nunca ha “suspendido un control ni tomado ninguna sustancia que no estuviera permitida. Aceptar la suspensión provisional no es una admisión de haber hecho algo erróneo”.

American tennis player Jenson Brooksby has elected to take a voluntary provisional suspension under the Tennis Anti-Doping Programme.

