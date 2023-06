Tsitsipas pierde el primer partido que juega tras declarar su amor por la tenista Paula Badosa

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa sorprendieron al mundo del tenis con el romance que ambos comenzaron a construir. Después de compartir en redes sociales un par de fotografías y videos en donde aparecían juntos, la relación amorosa entre los dos talentosos tenistas ya está oficialmente confirmada.

“Sí, somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberían definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo”, señaló el jugador griego al diario Bild.

En la misma entrevista, el actual 5° del mundo declaró su amor por la española, ex número 2 del ranking femenino. “He conocido a muchas mujeres en mi vida. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual”, indicó.

Sin embargo, Stefanos Tsitsipas sufrió un duro revés dentro de la cancha, ya que este jueves perdió el primer partido que disputa luego de confesar públicamente sus sentimientos por Paula Badosa.

El griego cayó por tres sets de 6-7, 6-2 y 5-7 ante el francés Richard Gasquet, 55° del planeta, por los octavos de final del ATP de Stuttgart.