Nicolás Jarry y su balance de Roland Garros: “Me voy fortalecido y con más confianza para Wimbledon”

Nicolás Jarry desarrolló un amargo resumen en torno a su derrota en los octavos de final de Roland Garros, donde quedó eliminado en tres largos sets a manos del cuarto favorito del cuadro, el noruego Casper Ruud.

“Tengo muy claro el haber tenido chances, el lugar en que estoy, el estadio. Estoy orgulloso y contento de mi lucha, de mi búsqueda y mi nivel de juego. Tuve mis chances. No voy a estar 100% contento. Se me escaparon esas chances en los tres sets, muchas bolas de break que no pude concretar. Eso es la clave a este nivel. Me faltó un poco más de foco y fuerza para concretar. Sé que podría haberle ganado yo en tres sets. Es duro perder así. Estuve luchando cada punto con lo máximo que tenía y bueno, él lo hizo mejor”, planteó quien terminará su mejor rendimiento en Grand Slam en el puesto 29 del mundo.

Respecto al desarrollo del partido, Nicolás Jarry reconoció que Casper Ruud pudo haber sacado provecho de su mayor experiencia jugando en la cancha central de Roland Garros. “Seguramente la experiencia de él tiene un pequeño punto a favor, le dio la ventaja en los momentos importantes que yo no aproveché, pero él hizo su trabajo que yo no pude hacer de la manera que a mí me hubiera gustado. Estuve buscándolo con diferentes ángulos para el partido. Por momentos estuve bien, por momentos no mucho. Estoy aquí estoy a este nivel, compitiendo de igual a igual con estos jugadores y tengo que mantener esto”, explicó el jugador de 27 años, que sacó cuentas alegres de su paso por París.

“Me voy con más experiencia. El nivel de juego fue alto desde el primer minuto y me voy habiendo logrado sacar adelante tres partidos, estar en una segunda semana y competir en este estadio, que es bien especial y es diferente a jugar una cancha chica. Me voy con con la experiencia de haberlo dejado todo”, comentó la mejor raqueta nacional.

Nicolás Jarry y su futuro

Ubicado en el mejor escalafón de su carrera, el “Príncipe” ya proyecta la gira sobre pasto. “La idea es jugar jugar todo. Ahora haremos un balance con el equipo para ver qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a seguir o si es mejor descansar. Tengo muchas ganas de entrar al pasto. El año pasado me lo tuve que saltar por por una lesión, lo cual me me dolió, así que tengo tengo muchas ganas de entrar a esta superficie, donde he jugado bien en el en el pasado y ver cómo me puedo adaptar con mi nivel de juego de ahora“, planteó quien ve Sttutgart y Halle como sus próximos torneos.

Por lo mismo, ya sueña en grande, considerando que será cabeza de serie en Wimbledon. “Me voy más fortalecido y con más confianza, mucho más enfocado en hacer un buen torneo de lo que de lo que viene para acá y con ganas de repetir. Voy con más ganas de volver a hacer algo bueno”, concluyó el jugador nacional.