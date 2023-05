Nicolás Jarry se “toma revancha” de Zverev y clasifica a la final del ATP 250 de Ginebra

Dando muestra del altísimo nivel alcanzado esta semana, Nicolás Jarry batió a Alexander Zverev, hoy 27 del ranking ATP y tercer cabeza de serie del cuadro del ATP 250 de Ginebra para clasificarse a la final del torneo en Suiza.

El primer set encontró a ambos jugadores muy sólidos en sus turnos de servicio, pero el nacional tuvo chance de sacar ventajas en el undécimo game, cuando desperdició dos puntos de quiebre, llevando el parcial a un tie break. En el desempate, el número 1 de Chile mostró todo su poderío ante quien llegó a ser tres del mundo, imponiéndose por un claro 7-3.

Con el envión de la ventaja, Nicolás Jarry aprovechó de presionar de mejor manera el servicio de Alexander Zverev, al punto de quebrarle por primera vez en el cuarto game del segundo set, resistiendo la opción que manejó su rival de devolver el rompimiento en el noveno juego, pudo abrochar el 6/3 con que selló el triunfo tras 1 hora y 48 minutos de partido. Así, el “Príncipe” se toma revancha de lo ocurrido en 2019, cuando perdió ante el germano una increíble definición por el título allí mismo, en Ginebra.

ON FIRE 🔥@NicoJarry reaches a second final in Geneva as he defeats Zverev 7-6 6-3 🤯@genevaopen #atpgva pic.twitter.com/9SzLfMRfCu

— Tennis TV (@TennisTV) May 26, 2023