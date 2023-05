Conocido tenista sueco vivió su día de furia en Lyon: golpeó la silla del juez de manera reiterativa y terminó siendo descalificado

El conocido tenista sueco, Mikael Ymer, vivió un día de furia durante su partido por los octavos de final del ATP 250 de Lyon.

El 53 del mundo se entreveró con el juez del compromiso por largos minutos para que bajara a revisar una marca, pero no logró su cometido. Tras ello, le terminaron quebrando y perdiendo su saque.

Lo anterior, hizo que el sueco descargara toda su furia y rompió su raqueta a pedazos golpeándola contra la silla del árbitro en reiteradas veces, hecho que fue castigado de inmediato.

Apenas sucedieron los golpes, apareció el supervisor de la ATP para comunicarle a Ymer que estaba descalificado del torneo. Tras ello, el sueco se levantó, se despidió de su rival, Arthur Fils y abandonó la cancha bajo los silbidos del público.

Consignar que el marcador favorecía al francés por 6-5 en el primer set cuando ocurrió la situación.

What a dramatic ending to a fascinating contest…

Ymer is disqualified vs Fils in Lyon 🇫🇷#OpenParc @OpenParcARA pic.twitter.com/N7E2a1pS6E

— Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2023