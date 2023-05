El pelotazo de Cameron Norrie que enfureció a Novak Djokovic en Roma

Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras superar en un polémico duelo a Cameron Norrie por parciales de 6/3 y 6/4.

El encuentro fue tenso a partir del segundo set, cuando el serbio ya estaba con el primer parcial a su favor y sirviendo con quiebre a favor por 2/1. En ese game, el británico ejecutó un drop que forzó el desplazamiento de “Nole”.

Ante la jugada, Novak Djokovic llegó a tiempo, pero Cameron Norrie llegó a tiempo: el ex número 1 del mundo alcanzó a poner la raqueta para mantener la pelota en juego y, con el punto pagado al tener a su rival de espaldas, al británico no se le ocurrió nada mejor que ejecutar el remache a los pies del serbio.

Más allá de la pedida de disculpas, y entre las pifias del Foro Itálico, el ganador de 22 Grand Slams no dejó pasar la actitud de su oponente, quien también pidió tiempo para asistencia médica por problemas en su rodilla cuando el mejor jugador del cuadro en Roma serviría por el partido.

“Pudo tener un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir “vamos” en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Esas son las cosas que sabemos los jugadores en los vestuarios que no es juego limpio (…) No entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que es. Él trajo el fuego y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y yo solo incline la cabeza. Voy a responder a eso”, aseguró Novak Djokovic tras el encuentro, lo que también explica el frío saludo de despedida una vez que finalizó el encuentro.