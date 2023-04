Revisa el match point y la eufórica celebración de Garin tras instalarse en la tercera ronda de Madrid

Cristian Garin (73°) sigue cosechando tremendos resultados durante la temporada 2023.

El tenista chileno nuevamente se instaló en la tercera ronda de un Masters 1000, como ya lo había hecho en Indian Wells y Miami, aunque en esta ocasión fue en la arcilla de Madrid.

Mostrando un grandísimo nivel, sobre todo en el primer y tercer set, el criollo se impuso en un luchado y apretado compromiso sobre el serbio Miomir Kecmanovic (33°), por parciales de 7-6(3), 6-7(5) y 6-4, en duelo que se extendió por más de dos horas y media.

El criollo debió salvar dos sets point en contra en la primera manga, para luego abrochar el parcial con su undécimo tie break de manera consecutiva.

Ya en el segundo set, todo se definió nuevamente en la muerte súbita, pero en esta ocasión fue el serbio quien logró cortar la racha del chileno para llevárselo por 7-5.

Finalmente en el último capítulo, “Gago” sacó lo mejor de su repertorio, quebró cuando más lo necesitaba y lo cerró a la perfección con un 6-4 a favor.

Con lo logrado, el nacional defendió con éxito los 45 puntos que ganó el año pasado y se posicionó -parcialmente- en el puesto 72° del orbe.

Por la próxima ronda, Garin se verá las caras frente al estadounidense Taylor Fritz (10°), con quien tiene registro a favor jugando en arcilla.

El partido entre el criollo y el norteamericano se disputará este lunes, en horario por confirmar.

Garin beats Kecmanovic in a 3 sets thriller… one of the best matches of the season for sure 😳 pic.twitter.com/8HSFV7m7cU

— t (@draperpova) April 29, 2023