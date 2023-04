Inesperado: un pato invade la cancha e interrumpe partido en el Masters 1000 de Madrid

En el fútbol, muchas veces se han visto imágenes de perros que invaden la cancha e interrumpen los partidos, pero en el tenis ocurrió algo aún más llamativo. Durante un duelo por el Masters 1000 de Madrid, un pato entró a la pista y se robó todas las miradas.

La situación ocurrió este jueves, cuando el argentino Tomás Etcheverry enfrentaba al francés Adrian Mannarino por la primera ronda del certamen madrileño.

Mannarino estaba a punto de realizar su saque, sin embargo, se vio obligado a esperar unos minutos debido a la presencia del ave, que inesperadamente ingresó al campo de juego sin antes ser detenido.

Uno de los alcanza pelotas reaccionó y comenzó a perseguir al pato, aunque no logró agarrarlo. Finalmente, el intruso salió volando y se paró en un sector del recinto deportivo. “¿Todo listo?”, preguntó el juez del encuentro para la reanudación de las acciones.

En cuanto al partido, Tomás Etcheverry derrotó a Adrian Mannarino en dos sets por 6-4 y 6-0, con lo cual avanzó a la segunda ronda.

What the duck…

— Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2023