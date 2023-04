“No me vuelvas a callar nunca más”: Munar se lanza con todo contra Kokkinakis tras vencerlo en el Masters 1000 de Madrid

El partido entre Thanasi Kokkinakis y Jaume Munar dio mucho que hablar este miércioles en el Masters 1000 de Madrid.

El tenista español se llevó el compromiso por 7-6 y 7-6, pero este fue sumamente tenso por dimes y diretes de ambos.

En algunos momentos del cotejo, Kokkinakis reprochaba al español los gritos que daba para celebrar los puntos, algo que no le sentó nada bien.

Después de consumar su victoria, Munar le recriminó al oceánico de manera tajante: “No me vuelvas a mandar callar nunca más“.

Tras ello, el australiano le respondió con indiferencia: “¿o qué?“. A esto Munar no supo bien que contestarle y simplemente le volvió a repetir lo mismo de antes.

Finalmente y tras un cruce de palabras, la cosa no fue a mayores y cada uno se fue por su lado.

Here for the handshake 👀@jamunar_38 gets past Kokkinakis 7-6(7) 7-6(3) for his maiden main draw win in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/Bl3Yw7LcsC

— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2023