Hizo callar al público y botó la red: así fue el show de Medvedev en Montecarlo durante su espectacular remontada ante Zverev

Nuevamente protagonizó un show. Se sabe que Daniil Medvedev es un “alérgico” a la arcilla y ese hecho lo llevó nuevamente a la polémica durante su partido frente a Alexander Zverev en el Masters 1000 de Montecarlo.

El tenista ruso llegó a estar set abajo y 4-5 en el segundo con servicio a favor del alemán para cerrar el partido y, si bien logró dar vuelta el cotejo de manera espectacular, terminó con varias acciones durante el duelo que dejaron mucho que desear.

Primero, tras una doble falta que le costó perder su servicio, soltó el palo que sostiene la red, provocando la risa de su rival y del umpire Carlos Bernardes, que finalmente decidió no aplicarle una advertencia.

Minutos más tarde, el moscovita se ganó un tremendo abucheo por parte los espectadores por otra polémica acción. Tras ello, no encontró nada mejor que ponerse a discutir con un hincha y hacer callar al público llevándose el dedo índice a la boca.

A pesar de todo lo anterior, Medvedev ganó su duelo con una espectacular remontada y se mantuvo con vida en el primer Masters 1.000 de arcilla dela temporada.

Daniil Medvedev. Thriving in the CHAOS 🌪️

With Zverev serving for the match twice and holding two match points, @DaniilMedwed eventually comes through 3-6 7-5 7-6(7)!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/JGl1PqAWFH

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023