La tremenda celebración de tenista ruso luego de forzar un set al tie break ante Novak Djokovic en Montecarlo

El tenista ruso Ivan Gakhov puso en varios problemas a Novak Djokovic durante el debut del serbio en el Masters 1000 de Montecarlo.

El número 198° del orbe, forzó el primer set al tie break y por momentos jugó mejor que “Nole”, aunque no le alcanzó para llevarse la victoria.

A pesar de lo anterior, Gakhov celebró en grande haberle hecho partido al multicampeón de Grand Slams, a tal punto, que se dio un festín de aquellos.

Según lo mostrado por la pareja en redes sociales, no lo pensó dos veces y festejó su derrota ante Djokovic con pizzas, champagne y una bañera de espuma.

“Así es como los héroes celebran la vida”, se lee en la publicación, donde se ve al moscovita feliz después de su paso por Montecarlo.

Ivan Gakhov last night after the Djokovic match 😅

His month of April so far:

– Maiden Challenger title in Girona

– Qualifies in Monte-Carlo

– Wins first ATP main draw match

– Pushes Djokovic to a tiebreak

– Up from #240 to #160

🎥 popovaaa (his GF) pic.twitter.com/QkSW7ZAWSq

— Bastien Fachan (@BastienFachan) April 12, 2023