Daniil Medvedev borra a Jannik Sinner para ganar en Miami su cuarto título del año

El ruso Daniil Medvedev se consolidó como el tenista con mejores resultados en lo que va de la temporada 2023 luego de coronarse campeón este domingo del Masters 1000 de Miami.

Pese a la amenaza que suponía la presencia del italiano Jannik Sinner, que venía de eliminar en semifinales al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, el oriundo de Moscú logró alzar el trofeo en el cemento norteamericano.

De hecho, fue el 11 del ranking ATP quien comenzó con quiebre arriba en el quinto game, pero Danil Medvedev ejecutó rompimientos en el sexto y duodécimo game con tal de ganar el primer set por 7/5.

En el segundo set, Jannik Sinner estuvo dispuesto a dar batalla y quebró inmediatamente cuando el ruso le habría roto el saque en el segundo game. Sin embargo, un inspirado número 5 del planeta concretó el segundo rompimiento consecutivo, acabando con toda resistencia al llevarse por 6/3 el parcial y, con ello, el partido en 1 hora y 33 minutos de juego.

Con esta victoria, Daniil Medvedev afrontó con éxito su quinta final consecutiva del 2023, obteniendo el cuarto título luego de haber ganado los torneos de Rotterdam, Doha y Dubai.

Además, el jugador de 27 años llegó a su quinto título de Masters 1000 en su carrera, lo que le permitirá subir al puesto 4 del ranking ATP.

Legen…wait for it…DANIIL 👑@DaniilMedwed defeats Sinner 7-5 6-3 to capture his fifth Masters 1000 title in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXRU9SAvfO

— Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023