Rafael Nadal causa preocupación después que aseguraran que regresaría en Montecarlo: “No sé cuándo volveré a jugar”

Hace unos días, el propio Master 1000 de Montecarlo (9 al 16 de abril) dio a conocer por medio de sus canales oficiales que Rafael Nadal reaparecería en aquel campeonato, esto, después de lesionarse el psoas ilíaco de la pierna izquierda en el Abierto de Australia.

El mallorquín no estuvo presente en el Masters 1000 de Indian Wells y Miami y, al parecer, seguirá más tiempo alejado de las canchas, ya que aseguró que no es seguro que regrese en el certamen que se disputa en Mónaco.

“No sé quién saca esta información, pero evidentemente si fuera cierta os lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo confirmar. Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé“, lanzó en una conferencia de prensa que dio este lunes durante una actividad de su fundación.

En esa línea, añadió: “No puedo confirmar que jugaré en Montecarlo, las cosas se van viendo día a día. Prefiero decir las cosas cuando las sepa realmente”.

De esta forma, habrá que esperar y ver cómo sigue evolucionando el español con su pierna, la cual le ha causado varios dolores de cabeza durante el último tiempo.

Recordar que el gran objetivo de Nadal es llegar en plenitud a Roland Garros, certamen donde intentará defender la corona y sumar otro “grande” a su tremenda carrera.