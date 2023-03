Tenista bielorrusa le respondió con dureza a la número uno del mundo, Iga Swiatek, por conflicto entre Rusia y Ucrania

Declaraciones cruzados han existido desde Indian Wells respecto a lo que ocurre en la WTA con las tenistas ucranianas, rusas y bielorrusas, esto, después del conflicto que se viene generando hace un tiempo entre los respectivos países.

Estos capítulos hicieron crecer la polémica y fue la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, la que tuvo un particular análisis respecto al tema

“Siento que deberíamos ayudar más a las tenistas ucranianas porque todo lo que discutimos es sobre tenistas de Rusia y Bielorrusia. Lo que se ha hecho hasta ahora no creo que sea suficiente. Hay mucha tensión en el vestuario por la guerra”, dijo.

Tras ello, la bielorrusa ex 1° del mundo, Vika Azarenka (16°), disparó contra Swiatek.

“Personalmente, yo no he visto esa tensión. Está claro que hay ciertas jugadoras que tienen diferentes sentimientos y comportamientos. En general, no comparto la misma visión que Iga. Animaría a Swiatek a echar un vistazo a las cosas que han pasado antes de que haga ningún comentario. Como miembro del Consejo de Jugadoras, estaría muy feliz de presentarle y enseñarle todo lo que se ha hecho previamente. Y creo que sería una forma mucho más apropiada de tener esa conversación”, lanzó.