Polémica en el tenis femenino: critican a jugadora por usar camiseta de un equipo de fútbol ruso

Polémica desató la tenista rusa Anastasia Potapova por llegar a la cancha con la camiseta del club de su país, Spartak de Moscú, en la previa del partido que disputó contra la estadounidense Jessica Pegula en el Masters 1000 de Indian Wells.

Debido a la invasión de Rusia en Ucrania, rusos y bielorrusos compiten en torneos de tenis bajo bandera neutral. Sin embargo, lo que protagonizó Potapova fue visto como un gesto inaceptable desde el circuito femenino.

La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, comentó esta situación y no se guardó nada. “Para ser sincera, me sorprendió ver a una jugadora rusa con la camiseta de un equipo de fútbol de su país. Tendría que haberse dado cuenta de que no debería mostrar sus opiniones de esta manera en esos momentos”, señaló tras clasificar a cuartos de final de Indian Wells este miércoles.

Swiatek reveló que conversó con la Asociación de Tenis Femenino (WTA) sobre el gesto de la tenista rusa. “Me aseguraron que no debería volver a ocurrir una situación similar, porque le explicarán a las otras jugadoras que no se puede promocionar a ningún equipo ruso en estos días, lo que me tranquilizó un poco”, indicó.

“Hubo mucho caos en el vestuario al principio de la guerra entre Rusia y Ucrania. No estaba claro cómo enfocarlo todo, lo que provoca situaciones tan desagradables. Creo que si hubiera habido un mejor liderazgo desde el principio, quizá habríamos evitado estas situaciones”, concluyó la polaca a modo de crítica contra la WTA.