En un domingo soñado para el tenis chileno (ya en madrugada de lunes), Alejandro Tabilo se impuso en dos sets al australiano Jordan Thompson, sumando su quinto triunfo seguido para así avanzar a los octavos de final de Indian Wells.

El primer set arrancó con el chileno titubeando en su segundo turno de servicio, salvando tres puntos de quiebre. Afortunadamente para sus pretensiones, logró concretar un rompimiento al sexto juego, en su primer intento, para acomodar el set inicial a su favor por 6/3.

Sin embargo, un crecido Jordan Thompson no le iba a poner las cosas fáciles, evalentonado por su triunfo en segunda ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas, y abrochó un break en el segundo game del segundo set.

Cuando parecía tener todo encaminado al tercer parcial, el 187 del ranking ATP rompió en cero el saque del oceánico en el noveno juego para luego emparejar las cifras salvando un punto de set en contra con su servicio. De ahí todo se fue al tie break, donde salvó tres puntos de set y con un 8-6 en el desempate logró el triunfo luego de 1 hora y 47 minutos.

🇨🇱 Alejandro Tabilo reaches R4 of the @BNPPARIBASOPEN with a 6-3 7-6 win over Thompson! pic.twitter.com/8PIkwLojRI

— Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2023