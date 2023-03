Nicolás Jarry tras quedarse con el Chile Open 2023: “No lo puedo creer, ha sido una semana increíble”

El Movistar Chile Open 2023 no pudo terminar de mejor manera. Una verdadera lucha de titanes fue la que brindaron el chileno Nicolás Jarry (87° ATP) y el argentino Tomás Etcheverry (76° ATP), con saldo favorable para el tenista chileno por 6-7, 7-6 y 6-2.

Tras el encuentro y en la ceremonia de premiación, el deportista nacional, muy emocionado, aseguró que: “quiero felicitar a Tomás (Etcheverry) y a todo su equipo, fue una muy buena semana, estaba bien nervioso por el partido, está jugando increíble, así que seguro será la primera de muchas”, dijo.

“Agradecer a mi equipo, son grandes, unidos, a mi señora que está en todas, bancándome y ayudándome. Agradecer 100% y de corazón a todos”, comentó al borde de las lágrimas.

Insistió en que: “no lo puedo creer, ha sido una semana increíble, dos semanas la verdad y no puedo estar más contento”, sostuvo Nicolás Jarry.

“Agradecer y esto es muy grande a todos ustedes que vinieron, a todos los que me apoyaron durante la semana, me han dado una energía que no tienen idea como me ayudaron, fue muy duro, pero traté de mantenerme lo más tranquilo posible”, complementó el deportista nacional.

Cerró con que: “estoy demasiado contento, no sé si me falta algo, muchas gracias por todo, ha sido un camino muy largo, pero estamos aquí, muchas gracias”, finalizó Nico Jarry.