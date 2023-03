Nico Jarry tras avanzar de ronda en el Chile Open 2023: “Fue un partido muy emocional”

Este miércoles por la noche, la acción de los 8vos de final del Chile Open 2023 continuó con acción chilena, esto tras el partidazo que disputaron Nicolás Jarry (87° ATP) y el argentino Diego Schwartzman (37° ATP).

El chileno se impuso por parciales de 6-4, 4-6 y 7-6 (7-2) para meterse en la ronda de los ocho mejores del torneo: “es una acumulación de todo, de felicidad, son hartas emociones”, partió diciendo a TNT Sports.

Agregó sobre el encuentro que: “no me sentí bien, no estaba como me gustaría, no me salieron las cosas como quiero, estoy un poco cansado, pero ahí la lucha pudo sobresalir y bueno, fue un partido más adentro, en casa y a seguir trabajando y disfrutando”, dijo.

“Fue un partido muy emocional contra mí y contra él. Diego (Schwartzman) todos saben que es detrás de la cancha, había que estar muy concentrado y enfocado y no fue fácil, complementó Nico Jarry.

El tenista nacional cerró con que: “fue todo el partido de una lucha de altos y bajos, pidiéndome más, estar presente lo más posible”, finalizó.

De esta manera, Nico Jarry ahora deberá esperar hasta este viernes cuando deba medirse contra Yannick Hanfmann (153° ATP) que dejó en el camino en 8vos a Roberto Carballes Baena (74° ATP) y a Pedro Martínez (117° ATP) en la primera ronda.

El punto con que ganó Nico Jarry