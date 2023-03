El dolor de Cristian Garin tras derrota en el Chile Open 2023: “Aún no me logro encontrar sólido en la competencia, me preocupa”

Cristian Garin sufrió una dolorosa derrota este jueves en la segunda ronda del Chile Open 2023. El chileno, 100° de la ATP, cayó inapelablemente ante el argentino Sebastián Báez (35°).

Tras el partido, la segunda raqueta nacional expresó toda su tristeza en conferencia de prensa. “No sé qué análisis hacer, no fue un buen día, fue un partido difícil y nunca me sentí cómodo. El rival tuvo mucho mérito, jugó bien. Yo no me sentí bien y eso se refleja en el marcador”, reconoció.

En la autocrítica, “Gago” remarcó que “me equivoqué con muchos fallos por 5 centímetros, en mi devolución no encontré nunca el punto medio y el rival sí. Me voy triste porque es un torneo que me gusta mucho, me hubiese gustado seguir avanzando”.

“Nunca me sentí con el control como el partido anterior, el rival fue más profundo, tuve suerte en los botes y viene con confianza”, agregó el chileno, para cerrar con un sincero balance. “Yo aún no me logro encontrar sólido en la competencia, eso me preocupa. Duele esta derrota”, concluyó Garin en su adiós al Chile Open 2023.