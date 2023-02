Super martes tenístico: Nicolás Jarry y Cristian Garin debutan en el Chile Open 2023

Este martes, el Chile Open 2023 se viste de gala para una programación en la cual las dos raquetas nacionales que quedan en competencia debuten en el cuadro principal: Nicolás Jarry y Cristian Garin.

En el caso del flamante semifinalista del ATP 500 de Río de Janeiro, su rival del estreno será el peruano Juan Pablo Varillas, 77 del ranking ATP, con el cual está igualado a tres en el historial. Su partido será no antes de las 17:30 horas.

En tanto, Cristian Garin vendrá tras el duelo de Nicolás Jarry, no antes de las 20:30 horas, y que tendrá transmisión en vivo de ADN Deportes. Quien fue campeón del Chile Open en 2020 tendrá un duro rival para el debut, el austríaco Dominic Thiem, campeón del US Open y con el cual tiene un antecedente en Viena, que fue derrota en 2020.

La programación del martes en el Chile Open 2023

Cancha Central

14:00 horas – Fabio Fognini (ITA) vs Tomás Martín Etcheverry (ARG)

16:00 horas – Laslo Djere (SER) vs Joao Sousa (POR)

No antes de las 17:30 horas – Nicolás Jarry (CHI) vs Juan Pablo Varillas (PER)

No antes de las 20:30 horas – Cristian Garin (CHI) vs Dominic Thiem (AUS)

Cancha 1

14:00 horas – Thiago Monteiro (BRA) vs Albert Ramos Vinolas (ESP)

16:00 horas – Facundo Bagnis (ARG) vs Marco Cecchinato (ITA)

Cancha 2

14:00 horas – Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Dusan Lajovic (SER)

16:00 horas – Roberto Carballés Baena (ESP) vs Carlos Taberner (ESP)