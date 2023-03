Cristian Garin tras avanzar en el Chile Open 2023: “Estoy intentando ser más agresivo”

Cerrando la jornada de martes en el Chile Open 2023, Cristian Garin (100° ATP) y Dominic Thiem (99° ATP) disputaron un partidazo en el court central de San Carlos de Apoquindo, con saldo favorable para el chileno.

El nacional se impuso por 6-4 y 7-6 (7-2) en San Carlos de Apoquindo y tras el encuentro, comentó lo que vivió en la cancha de la comuna de Las Condes: “jugué muy bien, saqué bien, estoy contento de como fui a la red, estuve agresivo, cosas que me venían faltando en las semanas anteriores”, dijo en conversación con TNT Sports.

“Este torneo es de los más especiales del año, es lo que más me gusta, jugar con mi púbico, a estadio lleno, estuvo buenísimo, no es nuevo y ya me siento con más experiencia para manejar las situaciones, por lo que me sentí más tranquilo”, agregó el tenista.

Continuó asegurando que: “sirvieron los entrenamientos de la semana pasada, estoy intentando ser más agresivo, este último tiempo con las lesiones y el bajón dejé de ser agresivo y no me gusta, tengo que poco a poco recuperando e ir a buscar el partido pase lo que pase”, dijo en conversación con Fernando González.

Cerró asegurando sobre Sebastián Báez, si próximo rival, que “será duro, pero creo que estoy jugando bien, con el público me encanta jugar, más allá del rival quiero seguir mejorando independiente del resultado y con eso me quedo tranquilo y sé que me le puedo competir a cualquiera”