Fernando González lamenta las amenazas a Cristian Garin: “Es un costo gigantesco que te juzgue gente que con suerte vio dos puntos tuyos”

Fernando González iniciará este fin de semana su gira de despedida “Gracias Chile”, donde recorrerá diversas ciudades del país antes de radicarse en Estados Unidos. El “Bombardero de La Reina” conversó al respecto con ADN TOP KIA en los estudios de ADN, donde también compartió con nuestros Tenores, Jean Beausejour y Jorge Valdivia.

“Uno termina saturado del tenis, pero pensaba en que había jugado en muchos lugares del mundo, pero muchos en Chile en los que no he jugado. Voy a jugar con amigos, me he estado preparando. Siempre quise hacer una gira, tratando de que vean que no todo pasa en Santiago”, aseguró el deportista nacional, que valoró su decisión de emigrar a Miami.

“Es un plan familiar que es lo principal. Nunca había vivido tanto tiempo en Chile, estoy feliz, pero con hijos las cosas van cambiando. El tiempo malo acá es con frío y smog, en Miami es con calor. Vamos a ir a ver si nos gusta, cómo nos adaptamos. El tenis es mi vida, pero ahora está primero la familia”, comentó un Fernando González que reconoció que, con sus dos hijos, ve menos tenis del que le gustaría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Gonzalez (@fergonzalezel)

Fernando González y el nivel del tenis chileno

Durante la charla con ADN TOP KIA, el “Bombardero de La Reina” analizó el momento de Cristian Garin, con el cual practicó semanas atrás y que ayer lunes perdió en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

“Van a haber altos y bajos en la temporada, le ha costado este comienzo de año, pero perder está dentro de las posibilidades, el circuito está muy competitivo. Está en un momento más complicado, pero ahí empiezas a buscar y salir nuevamente. Uno siempre quiere resultados y rápido, ahí te juega la ansiedad en contra. Es lo que pienso pasan los tenistas en Latinoamérica”, explicó, junto con lamentar las amenazas que recibió “Gago” en su cuenta de Instagram.

“Los tiempos han cambiado. Sería re fácil decirle que no tenga redes sociales, pero es de otra generación. No debe ser nada agradable tener esos comentarios y debe asustar también con esas amenazas. Hay que tomar cartas en el asunto, ya sea la ATP o el Comité Olímpico. No es la única persona que ha pasado eso ni va a ser la última. Es un tema de mucho cuidado para las emociones de los deportistas. Es un costo gigantesco que te juzgue gente que con suerte vio dos puntos tuyos“, remarcó el extenista nacional, que destacó a Nicolás Jarry con su victoria ante Lorenzo Musetti.

“Es segunda vez que para largo. Fue responsable de lo que estaba en su cuerpo y le costó empezar de cero. Es muy profesional, tiene tiros, tiene para seguir mejorando y ahora se le están dando los resultados. Ganarle a un jugador así, con la contundencia que lo hizo, habla muy bien de él. Viene muy bien perfilado para lo que viene”, concluyó.