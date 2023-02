La increíble historia del tenista y empresario croata que sumó su primera victoria a nivel ATP

Muchas veces se dice los sueños tardan en cumplirse y esta semana quien hizo carne aquella frase es el tenista Matija Pecotic, que a sus 33 años ganó por primera vez un partido a nivel ATP.

La peculiaridad del croata es que tiene un trabajo a tiempo completo como empresario en la firma de inversión Wexford Capital, pero se mantiene activo al punto que permanentemente está disputando clasificaciones de torneos en Estados Unidos, lo cual lo tiene en el puesto 784 del ranking mundial.

De tanto insistir, Matija Pecotic tuvo la oportunidad de su vida cuando, tras ganar dos partidos de la qualy en Derlay Beach luego de ingresar como alterno en reemplazo de Yosuke Watanuki, pudo clasificarse al cuadro principal. En dicho escenario, debió pedir permiso en su trabajo para enfrentar al local y ex top 10, Jack Sock, al que eliminó por parciales de 4/6, 6/2 y 6/2.

Never give up on your dreams 🙌

At age 33, world No. 784 Matija Pecotic tallies his first career ATP Tour win in his debut, overcoming former Top 10 player Jack Sock 4-6 6-2 6-2.@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/mcsHYovrXQ

— ATP Tour (@atptour) February 15, 2023