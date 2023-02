El tenista nacional Cristian Garin (102º en el ránking de la ATP) lamentó el duro revés que sufrió ante el kazajo Timofey Skatov (97º), en el primer punto de la serie de la Copa Davis entre Chile y Kazajistán.

“Esta semana lo hice bien, lo venía haciendo bien. Siguiendo la tónica de Australia, que venía trabajando bien, ganando sets de entrenamiento, jugando a un nivel alto, pero entro a la cancha y no me estoy pudiendo encontrar. Tuve muchos errores, sobre todo de revés”, arrancó comentando en conferencia de prensa.

“El momento es difícil, personalmente me duele estar en esta sintonía. Soy el primero en ser autocrítico si es que no le estuviese poniendo ganas o no entrenando. La verdad es que estoy trabajando muchísimo y no se me está dando. Duele, pero duele más porque quería darle el punto a Chile”, agregó.

En esa línea, “Gago” aseguró que “es un momento complicado. Solo apoyar a Nico (Jarry), que está jugando muy bien esta semana. Esperar que gane. Agradecer a la gente que vino porque me dio un apoyo fundamental y nada, es un momento difícil en lo personal”.

Finalmente, Cristian Garin valoró el desempeño de Skatov y volvió a ser autocrítico sobre su juego. “Tiene mucho mérito, creo que jugó muy bien. Por ahí, podría haber sido un poco más agresivo, haber ido a cerrar más a la red, que es como solía jugar en los años pasado. Lo he intentado hacer, solo que estoy teniendo muchos errores y no estoy encontrando mi manera de juego. Eso es lo que más me preocupa”, cerró.