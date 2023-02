Nick Kyrgios se declara culpable de agredir a su expareja: tenista no recibirá condena penal tras fallo del tribunal

Este viernes, el famoso tenista australiano Nick Kyrgios se declaró culpable de una agresión a su exnovia Chiara Passari, pero no recibió ninguna condena penal luego del fallo que entregó Tribunal de Magistrados de Canberra.

Tras la resolución de la jueza del caso, Beth Campbell, el reconocido deportista se pronunció mediante un comunicado oficial en el cual señaló: “Respeto el fallo de hoy y agradezco al tribunal que desestime los cargos. No estaba en un buen lugar cuando esto ocurrió y reaccioné a una situación difícil de una manera de la que me arrepiento profundamente. Sé que no estuve bien y sinceramente pido disculpas por el dolor causado”.

En tanto, Campbell remarcó que la gravedad del asunto es de “bajo nivel” y que el actuar de Kyrgios no fue premeditado, razones por la cual determinó exonerar de toda condena al tenista que hoy figura como número 20 del ranking ATP

“Actuaste de una manera incorrecta en el calor del momento, fue un acto de estupidez y frustración. Estoy tratando contigo de la misma manera que lo haría con cualquier otro joven en la misma circunstancia, no tiene nada que ver que seas un joven que golpea una pelota de tenis particularmente bien”, mencionó la magistrada.

El caso de Nick Kyrgios

Los hechos ocurrieron en enero del 2021. El tenista y su novia tuvieron una fuerte discusión, por lo cual, Kyrgios pidió un taxi para que la mujer se fuera, y cuando Chiara Passari se negó a subirse al vehículo, el deportista la empujó generándole heridas en la rodilla y el hombro.